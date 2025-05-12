Якщо ви вирішили поселити у себе вдома водну черепаху, то крім тераріуму вам знадобиться корм для вихованця

Водяні черепахи дуже цікаві домашні улюбленці, проте вони мають свої особливі потреби у харчуванні. Master Zoo розповідає чим саме можна годувати водяну черепаху в домашніх умовах, аби забезпечити їй збалансоване харчування.

Основні принципи раціону водяних черепах

У дикій природі водяні черепахи – хижаки. Проте скласти для них раціон не так вже й важко. Харчування черепахи, що мешкає в прісноводній водоймі, на 70% складається з тваринної їжі. Але урізноманітнити їхній раціон рослинами важливо – це джерело клітковини, вітамінів та мінералів, які необхідні рептиліям для нормальної роботи внутрішніх органів.

Отже, якщо ви вирішили поселити у себе вдома водяну черепаху, то крім тераріуму вам знадобиться корм для вихованця. У продажу є готові сухі корми, але їхній вибір не завжди широкий, при цьому деякі види сухого корму не забезпечують черепах повним комплексом поживних речовин. Фахівці рекомендують поєднувати свіжу їжу та сухі гранули, а також доповнювати раціон черепахи листям, плодами, спеціальними мінерально-вітамінними добавками.

Якщо ви купили дитинча, то для правильно зростання та розвитку їм потрібен збалансований раціон. У домашніх умовах маленьким черепашкам потрібно пропонувати: рибу, ракоподібних, комах, черв'яків та спеціалізований сухий корм, багатий не лише на тваринні білки, а й на мінерали. Цей період триває перші два-три роки, поки йде процес активного зростання. Згодом він сповільнюється, і черепахи починають виявляти велику цікавість до рослинної їжі. Додавайте трави, овочі та фрукти в меню поступово. У нормі в дорослої водяної черепахи їжа рослинного походження складає близько 30% щоденного раціону.