У четвер, 19 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Зима близько. У Львові та області поліцейські перевіряють дороги та готовність служб до зими.

Дітей зі СМА забезпечать ліками на цей рік: у мерії Львова підписали меморандум.

Послуги без бар'єрів. Водіїв та контролерів Львова навчали, як допомагати маломобільним людям користуватись громадським транспортом.

Львівське управління охорони історичного середовища має нову керівницю. Це архітекторка Тетяна Балукова.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter