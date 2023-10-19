Чого навчають водіїв та контролерів у Львові
Новини Львова від ZAXID.NET за 19 жовтня
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У четвер, 19 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Зима близько. У Львові та області поліцейські перевіряють дороги та готовність служб до зими.
- Дітей зі СМА забезпечать ліками на цей рік: у мерії Львова підписали меморандум.
- Послуги без бар'єрів. Водіїв та контролерів Львова навчали, як допомагати маломобільним людям користуватись громадським транспортом.
- Львівське управління охорони історичного середовища має нову керівницю. Це архітекторка Тетяна Балукова.
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