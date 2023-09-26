Валерій Безверхий — посередині

У вівторок, 26 вересня, у сервісному центрі МВС села Зимна Вода поблизу Львова перший випускник «Автошколи для осіб з інвалідністю» Валерій Безверхий успішно склав практичний іспит на право керування легковим авто і отримав посвідчення водія. Про це повідомляє Львівський регіональний сервісний центр МВС.

Валерій Безверхий до повномасштабного вторгнення жив у Херсоні, де керував проектом «Соціальне таксі для осіб з інвалідністю». Після вторгнення Росії він переїхав у Ковель. А коли почув про проект автошколи, то вирішив отримати посвідчення водія.

Практичний іспит з водіння автомобіля з ручним керуванням чоловік склав у сервісному центрі МВС з першої спроби.

Проект «Автошкола для осіб з інвалідністю» впроваджується в усіх сервісних центрах МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

«У певних випадках для цього громадянину необхідно звернутись по допомогу до персоналу. Ми працюємо над забезпеченням належних умов для осіб з інвалідністю в усіх підрозділах», — сказав начальник Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Павло Яцина.