У Львові помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

Чоловікові пересадили підшлункову залозу 7 серпня

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер чоловік, якому на початку серпня група хірургів зі Львова, Києва і Любека (Німеччина) вперше в Україні пересадили підшлункову залозу.

Про це 17 серпня повідомили на сайті Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

«Ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер…Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції», - йдеться у повідомленні.

Чоловікові пересадили не лише підшлункову залозу, а й нирку, бо він хворів на цукровий діабет, який і знищив його нирки.

«Тривалий час його стан дійсно був стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Але, на жаль, потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту. Трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів. Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, у той час як два інші отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, аби цей шанс був і у Андрія», - йдеться у повідомленні лікарні.

За останні дев’ять місяців командою лікарів з допомогою колег з Інституту серця та Німеччини спершу у Ковелі, а потім уже у Львові, було успішно трансплантовано 11 нирок, а також 4 серця. Хворі отримали шанс на життя.

Лікарі твердять, що ця втрата не змусить їх опустити руки, трансплантація органів буде продовжуватися.

«І як би зараз не було тяжко, ми продовжимо працювати, щоб цей шанс з’явився у всіх, хто його потребує», - кажуть медики.