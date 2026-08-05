Така поведінка справді може дивувати

Багато власників котів помічали, що їхні улюбленці із захопленням граються соломинками для напоїв, носять їх у зубах або навіть намагаються поцупити зі столу. І така поведінка справді може дивувати. Catster розповідає, чому ж ваш кіт так любить красти соломинки.

Чому коту подобаються соломинки?

Коти, як відомо, допитливі тварини, тому сама соломинка може просто зацікавити улюбленця, особливо якщо йому нудно. Ще одна причина, чому кіт може так охоче гратися з соломинками полягає в тому, що йому цікава їхня текстура. Соломинки доволі гладенькі, але водночас хрусткі, що робить їх привабливими для жування. Котам подобається гратися з циліндричною формою, а завдяки порожнистості всередині, їх доволі легко носити з собою.

Також соломинки можуть видавати кумедні звуки, що теж неабияк розважає кота. Тому оскільки соломинки дарують унікальні сенсорні враження, ваш кіт може просто зациклитися на них.

Окрім цього соломинки можуть нагадувати вашому коту здобич. Якщо кіт помітить соломинку, що колишеться на вітрі, її незвичайний рух може здатися йому схожим на здобич. У такому випадку кіт буде намагатися накинутися на будь-яку соломинку, яку побачить, особливо якщо це продовжуватиме стимулювати його мисливський інстинкт. Щоб вберегти кота від подібного, ховайте соломинки в безпечному місці, куди не залізе кіт.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Якщо соломинки пластикові, також є велика ймовірність, що вони ввібрали запах напою, який ви пили. І ваш кіт може це відчувати і зацікавитися.

Чи безпечно це для улюбленця?

Якщо ваш кіт проковтне чужорідний предмет, це може спричинити перекриття дихальних шляхів і зупинку дихання. Також це може призвести до закупорки кишківника, що швидко переросте у хірургічну невідкладну ситуацію.