Причини можуть бути доволі різними

Якщо кіт часто проводить час біля вхідних або міжкімнатних дверей, така поведінка не завжди означає, що він хоче вийти. Причини можуть бути доволі різними. Catster розповідає, чому ж кіт так себе поводить.

Чому кіт постійно сидить біля дверей?

Він залишає собі можливість вибору.

Найбільш очевидне пояснення полягає в тому, що кіт хоче пройти через двері. Кіт не може самостійно відкривати двері, тому чекає, поки це зробите ви. Однак це пояснення втрачає переконливість, коли ви відкриваєте двері, а ваш кіт лише бездумно дивиться на отвір або розвертається й взагалі йде геть. Тому іноді бажання пройти крізь двері є справжнім, а іноді це просто бажання мати таку можливість, навіть якщо кіт її не використає.

Цікавість до невідомого.

Кіт зберігає сильний хижацький інстинкт навіть після багатьох поколінь одомашнення. І цей інстинкт супроводжується підвищеною потребою стежити за своїм оточенням. Сидячи біля дверей, кіт має доступ до звуків, запахів і рухів, навіть якщо він не бачить, що відбувається зовні.

Зв’язок між людиною та твариною.

Коти часто прив’язуються до окремих членів родини, і цей зв’язок часто виявляється саме через таку поведінку. Кіт, що спокійно чекає біля дверей, може справді очікувати на повернення конкретної людини, особливо якщо ця людина готує його, грається з ним або проводить з ним найбільше часу. Але така поведінка, як правило, є дуже індивідуальною.

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Страх або тривога.

Не кожен випадок сидіння біля дверей є нешкідливим. Деякі коти влаштовуються біля виходу, оскільки почуваються небезпечно в інших частинах будинку і хочуть мати вільний шлях для втечі від уявної загрози. Інші можуть страждати від тривоги розлуки і з певним занепокоєнням чекають на повернення господаря. Коти, які раніше мали доступ на вулицю, а тепер стали виключно кімнатними, також можуть сидіти біля дверей через розчарування.

Сидіння біля дверей, спричинене страхом, зазвичай супроводжується іншими ознаками, зокрема напруженою позою тіла, тихим нявканням або бурчанням, ходінням туди-сюди або надмірним вилизуванням.