Така поведінка може мати кілька причин, і саме контекст допомагає зрозуміти, що хоче від вас улюбленець

Якщо кіт починає вилизувати руки, обличчя чи волосся господаря, це не завжди означає лише прояв ніжності. Така поведінка може мати кілька причин, і саме контекст допомагає зрозуміти, що хоче від вас улюбленець. Catster розповідає, чому ж кіт вилизує людей.

Прояв прихильності.

Це найімовірніша причина, чому ваш кіт вас лиже. Коти лижуть і вилизують один одного, щоб виявити свою прихильність, тому цілком природно, що вони захочуть виявити свою прихильність до вас так само.

Поширення аромату.

Коти – територіальні істоти, і якщо ви їм подобаєтесь, вони захочуть позначити вас як своїх. Таку поведінку коти можуть поєднувати з тертям головою або боком об ноги чи руки.

Спроба очистити вас.

Кіт часто облизує вас, бо йому подобається доглядати за людьми, яких вони люблять. Тому якщо кіт вважає, що ви виглядаєте трохи неохайно, він може почати робити це трохи частіше.

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Він хоче вашої уваги.

Іноді кіт вилизує вас просто тому, що це простій спосіб привернути вашу увагу. Це особливо актуально, якщо ви постійно реагуєте, коли він вас лиже, оскільки він зрозумів, що ви будете відповідати.

Йому подобається ваш смак.

Якщо на вашій шкірі залишилися залишки їжі або коту подобається її солоність, він може почати вас вилизувати.

Він хоче грати.

Якщо ваш кіт хоче вашої уваги, це може бути тому, що він хоче гратися. Якщо він бігає, приносить іграшки чи щось інше, окрім того, що облизує вас, це скоріше за все і є причиною.