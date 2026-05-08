Багато власників котів помічали, як улюбленець раптово починає тертися головою об руки, обличчя чи ноги людини. Така поведінка може виглядати весело, але для котів це важливий спосіб спілкування. Pet MD розповідає, чому ж кіт треться головою об людину.

У котів на щоках, лобі та підборідді є залози, що містять феромони – речовину, яку виробляють тварини для комунікації за допомогою запаху. Вона схожа на синтетичні феромони, що використовуються в багатьох засобах для заспокоєння котів, таких як дифузори з котячими феромонами.

Чому коти труться об вас чи якісь предмети мордочкою

Вони позначають знайоме оточення.

Коти можуть тертися мордочкою об знайомі предмети, такі як ваші меблі. Така поведінка є способом позначити територію як знайому та сприятливу. Ваш кіт таким чином персоналізує своє оточення та створює безпечний простір, на відміну від територіальних викликів іншим котам, які він міг би кинути, мітячи сечею або розбризкуючи її.

Вони створюють запах своєї колонії.

Хоча котів традиційно вважають одинокими тваринами, насправді вони можуть бути досить товариськими. Тертя головою – це спосіб продемонструвати свою взаємодію та встановити соціальні звʼязки. Коли коти в одній колонії труться один об одного головою, вони змішують свої запахи, створюючи комбінований аромат. Цей унікальний запах потім поширюється серед усіх котів, як запах цього «стада».

Коли кіт торкається вас головою, він наносить на вас феромони. З іншого боку, кіт, якого ви не знаєте добре (або взагалі не знаєте), може тертися головою, щоб зібрати більше інформації про вас.

Це спосіб самозаспокоєння.

Іноді коти труться об щось мордочкою муркочучи, відчувають радість і розслабленість, і для цього не потрібна участь інших. Їм просто це подобається. Так вони, ймовірно, заспокоюють себе або регулюють власний емоційний стан.

Феромони з обличчя кота мають заспокійливий ефект, тому тертя головою може бути ознакою того, що ваш кіт задоволений. Як до, так і під час цього кіт може грайливо перекидатися, муркотіти, частково заплющувати очі або демонструвати інші ознаки розслабленості та відповідну мову тіла.

Їм потрібна увага.

Іноді така поведінка може бути способом привернути увагу. Як правило, коти люблять, коли їх чухають під підборіддям та по голові, тому кіт може просто підносити вам голову, щоб отримати трохи уваги.

Чи є тертя головою від котів ознакою прихильності?

Коти труться об вас головою, щоб налагодити зв’язок зі знайомими людьми, тому це спосіб кота вибрати саме вас – такі жести роблять вас особливим. Тому, якщо кіт вирішив, що ви гідні його доторку головою, вважайте це найвищим компліментом і безперечним знаком прихильності.