Багато власників помічають: щойно вони заходять у кімнату, кіт одразу витягується, вигинає спину або тягне лапи вперед. Така поведінка виглядає мило, і насправді має цілком логічні пояснення. Cats розповідає, чому кіт потягується, коли вас бачить.

Підтвердження присутності

Потягування вашого кота може вказувати, що він помітив вас. Так кіт «повідомляє» про себе і демонструє, що готовий до контакту.

Кіт розслаблений

Під час потягування кіт знімає м’язову напругу та стрес після періоду бездіяльності, входячи в стан спокою та задоволення.

Міцний зв’язок між вами

Коти майстерно спілкуються невербально. Більшість їхнього внутрішньовидового спілкування є невербальним, і розтяжка є одним із тонких способів вираження прихильності та зміцнення зв’язку з вами. Коли кіт потягується у вашій присутності, він виражає свою довіру, любов і бажання взаємодії.