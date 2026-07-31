Найчастіше така поведінка пов’язана з природними потребами тварини

Якщо собака почав гризти меблі, взуття чи інші домашні речі, це не завжди свідчить про неслухняність. Найчастіше така поведінка пов’язана з природними потребами тварини. І щоб розв’язати цю проблему, насамперед потрібно зрозуміти її причину. PetHouse розповідає, що насправді стоїть за такою поведінкою.

Чому собаки гризуть усе підряд?

Недостатня фізична активність.

Якщо на прогулянці собака не зміг вивільнити всю надлишкову енергію, він обов’язково знайде, куди її подіти в іншому місці. Тому собака може відчувати нудьгу й обрати для себе такий незвичний спосіб розважитися.

Замало уваги від господаря.

Коли собака відчуває, що йому приділяється недостатньо турботи та уваги, він може вдаватися до такої витівки. Це своєрідне повідомлення від собаки, щоб ви звернули на нього увагу.

Прояв природного інстинкту.

Собаки мають мисливський інстинкт, який і змушує їх кусати та гризти різноманітні предмети. Зокрема, на взутті міститься велика кількість цікавих для нього запахів з вулиці. Також можливо собаці не вистачає спеціальних іграшок для гризіння.

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Зміна молочних зубів у цуценят.

Часто під час зміни молочних зубів, цуценята починають гризти все підряд. Річ у тім, що їхні ясна можуть свербіти і цим викликати дискомфорт, а гризіння допомагає улюбленцям трохи вгамовувати ці неприємні відчуття.