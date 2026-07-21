Основною причиною, чому собака риє своє ліжко перед тим, як лягти, є інстинкт

Багато власників собак помічали, що перед тим як влаштуватися на відпочинок, їхній улюбленець починає активно рити лежанку, ковдру або навіть диван, ніби намагаючись щось звідти викопати. Хоча така поведінка може здатися дивною, кінологи пояснюють, що в більшості випадків вона є цілком природною і пов’язана з вродженими інстинктами тварини. ScentHound розповідає, чому собака так робить.

Чому собака риє своє ліжко?

Інстинкти виживання предків

Основною причиною, чому собака риє своє ліжко перед тим, як лягти, є інстинкт. Дикі предки рили землю, щоб:

Створити м’якшу та зручнішу поверхню для сну. Прибрати сміття, комах або гострі предмети. Регулювати температуру, досягаючи прохолоднішого ґрунту в теплу погоду. Предки собак розгрібали листя та землю, щоб створити імпровізоване ліжко для сну, яке також допомагало їм сховатися від хижаків.

Навіть якщо ваш собака спить на м’якому ліжку в приміщенні, ці давні інстинкти досі залишаються в його природі.

Створення безпечного місця для сну

Копання також є для собак способом зробити своє місце відпочинку безпечнішим. Ця інстинктивна поведінка схожа на те, як дикі собаки та інші тварини риють гнізда або неглибокі ями, щоб створити зручне місце для відпочинку та захисту від хижаків.

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Розгрібання також є способом, яким собаки позначають свою територію, використовуючи запахові залози на лапах, щоб залишити запах на своєму ліжку.

Комфорт і регулювання температури

Собаки часто риють у своїх лежанках, щоб знайти зручніше положення. Така поведінка допомагає їм:

Розгладити грудки або нерівності на наповнювачі. Надати лежанці форму, яка підтримує суглоби та м’язи. Знайти ідеальне місце, щоб зігнутися калачиком або витягнутися.

Собаки похилого віку або собаки зі скутістю суглобів можуть рити частіше, шукаючи додаткового комфорту.

Спроба охолодитись або зігріти лежанку

Копання допомагає собаці охолодитися, піднявши прохолодніші шари або навіть утримати тепло, коли їм холодно. Ця поведінка успадкована від собак, що живуть у дикій природі, де копання допомагало регулювати температуру тіла. Хоча одомашнені собаки більше не мусять копати для виживання, вони все ще зберігають цю інстинктивну поведінку.

Зняття стресу та самозаспокоєння

Копання може мати заспокійливий ефект. Для деяких собак повторювані рухи допомагають вивільнити нервову енергію та дають відчуття комфорту перед сном.

Нудьга або надлишок енергії

Якщо собака не отримує достатньо фізичного чи розумового навантаження, риття лежанки може стати для нього способом розрядки. У таких випадках риття може виглядати більш несамовитим або відбуватися протягом усього дня, а не лише перед сном.