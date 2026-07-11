Хоча для людей такий жест є проявом прихильності, для тварин він не завжди сприймається так само

Багато собак опускають або відхиляють голову, коли людина намагається погладити їх зверху. Хоча для людей такий жест є проявом прихильності, для тварин він не завжди сприймається так само. American Kennel Club розповідає, чому собака так реагує на цей простий жест.

Чому собаки не люблять, коли їх гладять по голові?

У собачій мові тіла прямий погляд або нахил над іншою твариною можуть сприйматися як загрозлива поведінка. Тому коли людина простягає руку зверху, у собаки це викликає дискомфорт або навіть тривогу. Крім того, рука, що рухається прямо до морди, може сприйматися як вторгнення в особистий простір.

Як зрозуміти, що собаці не подобається, коли його гладять по голові?

Хоча деякі собаки терплять погладжування по голові, більшість інстинктивно відчуває дискомфорт, коли рука опускається зверху на їхню голову. Але щоб точно перевірити, як почувається ваш улюбленець, зверніть увагу на мову тіла собаки.

Ось на що слід звернути увагу:

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