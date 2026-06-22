Така поведінка часто викликає занепокоєння, однак у більшості випадків вона не свідчить про якісь серйозні проблеми

Багато власників собак хоча б раз помічали, як їхній улюбленець їсть траву, а згодом його нудить. Така поведінка часто викликає занепокоєння, однак у більшості випадків вона не свідчить про якісь серйозні проблеми. Водночас фахівці досі не мають однозначної відповіді, чому собаки так поводяться. Purina розповідає, чи варто хвилюватися, якщо собака їсть траву, після чого його нудить.

Чому собаки їдять траву?

Існує кілька поширених припущень. Одне з них полягає в тому, то тварина може їсти траву через нудоту, а блювання після цього приносить полегшення. Однак підтверджень цієї теорії у більшості випадків немає.

Розлад травлення є однією з провідних причин нудоти у собак, однак такі причини, як різка зміна корму, трапляються частіше.

Ще однією причиною, чому собаки їдять траву, може бути її смак. Він може просто подобатися їм.

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Коли така поведінка викликає занепокоєння?

Якщо собака зрідка їсть траву і при цьому почувається добре, це вважається звичайною поведінкою. Проте, якщо це стане повторюваною поведінкою під час прогулянок або гри у дворі, зверніться до ветеринара. Також консультація потрібна, якщо така поведінка супроводжується іншими симптомами або коли собака починає постійно гризти неїстівні предмети.