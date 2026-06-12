Така поведінка є цілком природною для собак

Багато власників собак хоча б раз знаходили у дворі свіжі ями, залишені своїм улюбленцем. Хоча така поведінка може дратувати, для собак вона є цілком природною. American Kennel Club розповідає, що насправді стоїть за такою поведінкою.

Мисливський інстинкт

Генетика відіграє ключову роль у темпераменті собак, і схильність до риття не є винятком. Багато мисливських собак, таких як тер’єри та дрібні гончаки, були виведені для того, щоб витягувати здобич із її лігвищ. Якщо у вашому дворі мешкають дрібні тварини, існує велика ймовірність, що ваш собака почне рити ями. Також деяким собакам просто подобається копати в пошуках здобичі.

Зняття стресу

Копання може бути для собак розвагою та способом зняти стрес. Проте найчастіше собака копає ями через нудьгу або довгу розлуку. Собаки, яких залишають на самоті надто довго, часто починають копати ями. Так вони намагаються спрямувати свої негативні емоції на щось продуктивне. Копання ж забезпечує розумову та фізичну стимуляцію – те, що необхідно для приборкання почуття нудьги та тривоги.

Спроба втечі

Деяким собакам дуже подобається втікати з власної території. Якщо собака не може перелізти або пролізти крізь огорожу, є велика ймовірність, що він спробує викопати прохід для себе. Якщо вашому собаці подобається втікати, вам варто задуматися, чому він це робить. Найчастіше це також пов’язано з нудьгою або тривогою.

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Будівництво нір

Собаки від природи шукають притулку в норах. Хоча це не так помітно у домашніх улюбленців, дикі собаки все ще риють нори. Нора прохолодніша в спеку та тепліша в холодну погоду. Тому багато північних порід риють ями. Також нори є для собак притулком, де вони можуть почуватися в безпеці.

Ви також можете помітити, що ваш собака риє ями на своєму ліжку або в клітці. Це також інстинктивна поведінка.