Правоохоронці конфіскували та знищили увесь товар

Зборівський районний суд засудив до іспитового терміну чотирьох жителів Тернопільщини, які організували виготовлення та продаж фальсифікованого алкоголю на території двох областей. Щоб приховати свій злочин, один із обвинувачених тримав фальсифікат у гаражі Зборівської лікарні.

У січні правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка займалася виготовленням та реалізацією підробленого алкоголю. Ділки організували виробництво фальсифікату на території приватного будинку, а вже виготовлений алкоголь перевозили в гаражі Зборівської лікарні та підстанції швидкої допомоги. Підробляли горілку відомих марок – «Хлібний дар», «Козацька рада», «Калганоф» та інші.

Як йдеться у вироку Зборівського районного суду від 21 квітня, збували фальсифікат на території Тернопільської та Львівської областей.

«Один із обвинувачених перевозив незаконно виготовлену підакцизну алкогольну продукцію до місць подальшого зберігання, а саме до гаражних приміщень, які знаходяться на території Зборівської лікарні та гаражних приміщень Бережанської станції екстреної швидкої медичної допомоги, де зберігав її та продавав у роздріб кінцевим споживачам», – йдеться у вироку.

За даними правоохоронців, обвинувачені незаконно виготовили та продали близько 32 тис. пляшок алкоголю на майже 2 млн грн.

У суді обвинувачені Валерій Доскоч, Богдан Леськів, Василь Крищишин, Ярослав Звір підписали угоду з прокурором про визнання своєї вини. Суд призначив чоловікам покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Однак одному з обвинувачених замінив ув’язнення на іспитовий термін – до двох років, іншому – на півтора року. Також кожен з них має сплатити штраф – від 119 тис. грн до 170 тис. грн. Окрім того, обвинувачені мають сплатити майже 350 тис. грн за проведення судових експертиз. Увесь фальсифікат вилучили та знищили. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.