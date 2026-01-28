Правоохоронці викрили організовану злочину групу

На Тернопільщині в гаражах однієї з лікарень та підстанції екстреної медичної допомоги виявили великий склад алкогольного фальсифікату. Виробництво підакцизної продукції організувала злочинна група. Підробляли горілку відомих марок – «Хлібний дар», «Козацька рада», «Калганоф» та інші.

До організованої злочинної групи входило п’ятеро людей. У поліції Тернопільщини в коментарі ZAXID.NET зазначили, що організатором схеми виявився 56-річний мешканець села Петрики, що розташоване біля Тернополя. Він з березня 2025 року в підвалі свого будинку виготовляв сурогат із етилового спирту, повідомили в пресслужбі поліції Тернопільської області.

Організатор незаконного цеху залучив до виробництва чотирьох чоловіків, які безпосередньо змішували компоненти та розливали отриманий сурогат у скляну тару. Після розливу спільники клеїли на пляшки етикетки відомих торгових марок, а на горловину заздалегідь підроблені марки акцизного податку. Фасували контрафактну продукцію у поліетиленові ящики.

Зі своїх джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що після цього ящики з алкоголем перевозили в гаражі однієї з лікарень, яка розташована в Озерянській громаді Тернопільського району. Також як підпільний склад використовували і гараж підстанції екстреної швидкої медичної допомоги. Вже з цих гаражів підроблену горілку та інші алкогольні напої розвозили по торгових точках області, повідомили в прокуратурі Буковини у середу, 28 січня.

Загалом незаконно виготовили та збули близько 32 тис. пляшок алкоголю на суму майже 2 млн грн. Під час проведення понад 30 обшуків за місцями проживання спільників, у гаражних та складських приміщеннях вилучено фальсифікат, обладнання для виготовлення, автомобілі, чорнові записи, а також гроші.

За фактом продажу та виготовленням фальсифікату правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, вчинених організованою групою). Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.