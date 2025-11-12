Цех виявили на території Чернівців

На Буковині правоохоронці викрили підпільне виробництво алкоголю. Лінію облаштував 52-річний житель села Остриця Чернівецького району. З червня по вересень 2025 року він перетворив склади в Чернівцях на повноцінний «підпільний алкогольний завод», повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 12 листопада.

За даними правоохоронців, процес виготовлення був ретельно налагоджений: спирт у великих пластикових діжках змішували з додатковими компонентами, потім перекачували через електронасос у пляшки та тетрапаки.

«Кожну пляшку закорковували на металевому станку та наклеювали фальшиві акцизні марки й етикетки, щоб видати фальсифікат за легальну продукцію. Готовий алкоголь збував просто з автомобіля серед торгових рядів Калинівського ринку в Чернівцях», – зазначили в прокуратурі Чернівецької області.

На фото та відео, які оприлюднили правоохоронці, видно, що організатор підпільного виробництва підробляв алкоголь відомих марок, таких як GreenDay, Medoff та інші.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 2,7 тисячі літрів фальсифікату: 8 пластикових діжок по 200 л спирту; 2 каністри по 30 л спирту; 27 пакетів «Bag-in-box» по 10 л; понад 930 пляшок із розлитою горілкою та коньяком; обладнання для розливу й закупорювання пляшок; фальшиві акцизні марки та етикетки; зошити з чорновими записами, що підтверджують виробничий процес.

Чернівчанину оголосили про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання, збут та незаконне виготовлення підакцизних товарів). Вилучену продукцію та обладнання конфісковано.