Пагорби Львова на панорамі Гоґенберґа 1618 року

У давнину Львів найбільше заробляв на млинарстві і вирощуванні риби. У місті було близько 40 річок та потічків, численні стави. А пагорби часто називали за іменем землевласника ділянки, та й вони з часом зникли з міського ландшафту. Гори у Львові любили «переносити», ріки і стави висушили чи загнали в колектор. У наш час Полтва протікає під Львівською оперою та проспектом Чорновола, а ставок з давніх карт нині є площею Франка.

Впродовж століть назви львівських топонімів мінялися частіше, ніж зараз перейменовують вулиці. Докторка історичних наук, професорка кафедри історії УКУ Марʼяна Долинська дослідила їхню трансформацію в архівах та на давніх мапах і в Музеї міста прочитала лекцію про топоніми Львова у XIV-XVIII ст. ZAXID.NET законспектував основні тези.

Гори, яких вже немає

Марʼяна Долинська зазначає, що географічні обʼєкти мали б бути сталою константою на місцевості. Однак у Львові часто змінювали й їх.

«Виявилося, що наші предки дуже любили гори розкопувати, видобувати з них пісок і камінь, річки загачувати, робити греблі, стави спускати. Потім знову їх робити, вже в іншому місті. Це все змінювалося, таких констант не маємо», – розповідає історикиня.

У районі вулиці Коперника є дуже стрімкий схил, на якому у XIV-XV століттях були різноманітні пагорби. В середині XIX століття цей рельєф знівелювали для побудови цитаделі. Після того краєзнавці шукали місця і назви тих пагорбів лише в архівах.

Цитадель звели на місці давніх пагорбів (Фотографії старого Львова)

«На хребті, який тягнувся над Полтвою, була гора, яка називалася Шумилівська, і ще дві. Одна на місці форту над рогом вулиць Коперника-Стефаника, а друга там, де зробили готель. І, виявляється, що ця гора північно-західна дуже багато разів міняла назви. У документах вдалося прослідкувати, що на XV століття вона називалася просто “гора на Миклашовських ланах”. В середині XV – Юргасова, в XVI – фіксується назва Камʼянка, пізніше – гора Шембека. І вже з кінця XVIII ст. – гора Вроновського, на честь польського діяча, який поруч мав палац», – каже дослідниця.

Така традиція називати обʼєкти, природні і рукотворні, від імені власника протягнулася до останньої третини XVIII століття.

Ще одна гора Біла була приблизно в межах Стрийського парку на вигині дороги біля колишнього Монумента слави.

Гора Святого Яцка була розташована над 28 школою, на вул. Архипенка, яка первинно від 1898 року називалася вулицею святого Яцка. В давніх документах пагорб фігурує без назви – міська гора, що означає її юрисдикцію. «Можна припустити, що трохи давніше вона називалася Темрича – від імені одного з львівських патриціїв», – каже Марʼяна Долинська.

Гора Яцка та вулиця Генерала Тарнавського у 1950-х роках (фото Юліана Дороша, Центр міської історії)

Ми всі знаємо, що Стрільниця розташована на вул. Лисенка. Однак на карті XVII століття Strzelcza góra (Стрілецька гора) позначена на розі міських фортифікацій. Стрільниця як місце для тренування в стрільбі в XV-XVIII ст. і однойменна гора були приблизно на перетині вулиць Кривоноса і Винниченка.

Високий замок і назви його пагорбів

«Високий замок» не є назвою гори. Це є характеристика замку в XIX столітті, наголошує історикиня.

У давні княжі часи гора Будельниця була над церквою Миколая і поруч з нею була гора Горай (у XVI ст. називалася Кальварія), приблизно над монастирем Онуфрія. Ще були гори Стефана і Лева.

Нижня тераса Високого замку, яка виходить з вулиці Кривоноса, на початку ХХ століття називалася гора Франца Йосифа. Тераса, де стоїть телевежа, часто змінювала назви. На деяких картах вона називається Schlossberg (з німецької – замкова гора). Найдавніше вона називалася Воєводина гора, припускає дослідниця.

«Підзамче не підпорядковувалося міській раді, а королівській владі. І тому замок і та територія, які були під владою королівських чиновників, могла дати назву горі. Підзамче не обовʼязково означає “щось під замком”. Воно є в дуже багатьох містах, де були замки. Але первісно це означало юрисдикцію “під замком”. Тобто королівщина, якою керує замок», – пояснює Марʼяна Долинська.

На а копець Люблінської унії – це, звісно, ніяка не гора, а штучно створений у XIX ст. насип на честь 300-річчя обʼєднання Королівства Польського та Великого князівства Литовського в Річ Посполиту.

40 львівських потічків

Львів стоїть на Головному європейському вододілі. Краєзнавець Йосип Гронський нарахував у місті біля 40 потоків.

«Одним з найприбутковіших львівських промислів було млинарство, на другому місці, напевно, було вирощування риби. Це дивно на сьогоднішній день, але так воно було», – продовжує розповідь історикиня.

На сучасній вулиці Вітовського була ціла низка різних ставів. Але вони міняли своє місце розташування.

Пелчинський та інші стави вздовж сучасної вул. Вітовського на австрійській карті 1836 року

На карті XIX ст. в одному місці відзначений трикутний ставок із млином. Вже в середині ХІХ століття він майже зарослий і ніякого млина там не позначено. Порівнявши їх з сучасними картами, можна зʼясувати, що це теперішня площа Франка.

«Площа Франка, виявляється, була ставом. Бо хто зробив би таку дивну трикутну площу, яка дуже ускладнює розвʼязку і рух транспорту. Виходить, що всюди, де ми маємо такі складні перехрестя, де стикається якось так нерегулярно 4-6 вулиць, це все колишні стави. Це площа Лема, сквер на Снопківській – там було декілька ставів», – коментує Марʼяна Долинська.

Срібна річка витікала з місця, де зараз ТЕЦ-2, біля старого корпусу УКУ. Біля басейну «Динамо» вона впадала в потік Свинория, який витікав з вул. Зеленої (приблизно від стадіону «Україна») попри лікарню св. Луки по Стуса. Біля Стрийського ринку він впадав ще в один потік, котрий витікав з Кульпаркова від озер біля кінотеатру і видавництва «Вільна Україна». На карті 1770 року потік з Кульпаркова підписаний «Сорока» (протікав уздовж вулиць Сахарова і Вітовського). Ще один витікав з Погулянки, карта 1686 року називала той потік Серетом. Також відомо, що потік з Погулянки називали Пасіка. Він тік вулицями Левицького, а на межі вулиць Саксаганського, Білозора та проспекту Шевченка зливався з потоком Сорока, утворюючи ріку Полтву.

Полтва та її притоки (карта з Вікіпедії)

У документах до XVIII ст. Полтвою назвали ту частину, яка була освоєна навколо якимись городами, приватними землеволодіннями. «Якийсь час навіть Свинорию називали Полтвою, а пізніше, коли більша територія була освоєна, то Полтвою називають ділянку від Кульпаркова», – пояснює історикиня.

Як зʼясувала дослідниця у давніх документах, принаймні до XVII століття вважали, що Полтва починається з Кульпаркова. Ця річка мала природне русло і меліороване – під проспектом Шевченка і Свободи. «Це було зроблено в часи князя Лева, а в пізніших документах воно вже називається старе русло і просто Полтва», – каже Марʼяна Долинська.

Полтва в центрі Львова, сучасний проспект Свободи у 1840 році (ілюстрація з Вікіпедії)

На львівських ріках і потічках від вулиці Стуса і фактично до Липинського було дуже багато млинів.

На сьогодні, як відомо, головна львівська річка Полтва протікає міським колектором під центральними проспектами Шевченка-Свободи-Чорновола.