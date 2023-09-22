Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який втік зі своєї військової частини та переховувався у Харкові. Військовий-втікач регулярно провокував правоохоронців та дискредитував їх на своєму каналі, повідомили у прес-службі ДБР у п'ятницю, 22 вересня.

Чоловік, який потрапив до війська по мобілізації, недовгий час відбував службу у Полтаві, а після цього самовільно залишив свою військову частину. Ухилянт вирішив не ховатися у соцмережах та почав публікувати провокативні відео для правоохоронців.

«Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові», – повідомили у прес-службі ДБР.

За короткий проміжок часу після публікації відео співробітники ДБР викрили та затримали втікача. Йому оголосили про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану). Ухилянту загрожує до 10 років позбавлення волі.