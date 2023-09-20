Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок військовому Віталія М., який втік з військової частини разом з закріпленим за ним автоматом Калашникова на Волинь. За дезертирство суд призначив йому п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, мешканець Милокаївщини Віталій М. був мобілізований і проходив службу на посаді водія автомобільного взводу однієї з військових частин. Вночі 2 квітня 2023 року військовий вирішив втекти з військової частини разом із закріпленою зброєю – автоматом АКС-74У та з чотирма магазинами до нього із 120 патронами. Віталій М. поїхав у напрямку до с. Лобна Камінь-Каширського району Волинської області, де наступного дня його затримали. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом дезертирства.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що на початку березня 2022 року він був мобілізований на військову службу. Через рік, у березні 2023 року, його відрядили на Львівщину на навчання і згодом перевели у іншу військову частину. Віталію М. там не сподобалось і він вирішив самовільно повернутись на попереднє місце служби.

«Пробувши в військовій частині декілька днів, побачив той безлад, який коїться в частині, а тому в стані хвилювання вирішив повернутись на попереднє місце служби. 2 квітня ввечері взяв свої речі та зброю і поїхав у Львів, звідки мав намір виїхати в Миколаїв. Однак поїзда на Миколаїв не було, повертатись назад в частину він не хотів, а тому зателефонував до товариша, який проживає в с. Лобна Волинської області і попросився переночувати, до кінця не усвідомлював, де саме знаходиться с. Лобна, вважав, що це недалеко від Львова», – цитують покази обвинуваченого у вироку суду.

Віталій М. заявив, що у селі Лобна зрозумів, що вчинив неправильно і хотів повернутись у військову частину на Львівщині, однак виїхати у напрямку Стрия міг лише наступного дня. 3 квітня до нього зателефонували з військової служби правопорядку, він добровільно повідомив, що знаходиться в с. Лобна Волинської області, де його й затримали.

Справу розглянув суддя Назар Янів, який дослідив усі матеріали справи та визнав Віталія М. винним у дезертирстві. Обвинуваченому призначили покарання у вигляді п’яти років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.