Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок місцевому мешканцю, який втік з військової частини і понад чотири місяці переховувався від служби. За вказане суд призначив військовому тюремне ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, мешканець Ужгорода Володимир П. був призваний на військову службу на посаду водія-крановика. Солдат на початку січня 2023 року не з’явився у військову частину та був відсутній на службі до 18 травня. Щодо Володимира П. порушили кримінальну справу за фактом самовільного залишення місця служби.

У суді обвинувачений визнав свою провину та підтвердив, що з січня по травень проводив час на власний розсуд. Просив суд його суворо не карати та заявив про намір продовжити військову службу.

Досліджуючи матеріали справи, суд врахував, що у 2022 році Володимир П. був судимий за крадіжку, йому призначили громадські роботи, які він не відбув. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби, призначивши п’ять років тюрми, однак через невідбуті громадські роботи, йому додали ще п’ять днів тюремного ув’язнення. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що днями мешканця Миколаєва на Львівщині ув’язнили на три роки тюрми, бо він не прийшов у військкомат після отримання повістки. Однак інший суд на Прикарпатті призначив дрібний штраф посадовцю військкомату, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку.