У вівторок, 20 квітня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 30 вулицях у Львові. Роботи розпочнуться приблизно о 09:00 та триватимуть до 17:00. Протягом дня світла не буде за такими адресами:

Вул. Банківська, 3, 5, вул. Бічна Курортна, 12а, 22, 7, вул. Боднарська, 10, 12, 14А, 16, 6, 8, вул. Букова, 11, 11А, 11Б, 13, 17, 4, 8а, 9, вул. Волощака А., 2 – 6, вул. Вороного М., 2, вул. Вулецька, вул. Гашека Я., 1-16, вул. Дзиндри Є., 1А, 3, 3а, вул. Дорошенка П., 7, вул. Журавлина, 1, 2, 7, 8, 10 – 13, 15, вул. За мостом, 2, вул. Здоров’я, 16, вул. Іздрика Отця, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 26, 30, 33, 9в, вул. Коперника, 1, 10, 5, 3, 7, вул. Курортна, 14, 16, 18, 3, вул. Курортна бічна, 12а, 12б, 14, 16, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 9, вул. Лижв'ярська, 17 – 20, 22, 24, 26, 28, 34, вул. Ліста Ф., 5, вул. Літня, 10, вул. Львівська (Брюховичі), 21, пл. Міцкевича А., 6/7, 5, вул. Надійна, 27, 7, 2, вул. Озерна, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27є, 27ж, 29, 31, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, діл.14, вул. Озерна бічна, 1, 10, 14а, 14Б, 2, 2а, 2Б, 4, вул. Під Осовою, 4в, просп. Свободи, 1, 1/3, 3, 5, 7, вул. Скорини Ф., 10, 12, 20, 8, 6, вул. Стрийська, 31, 47, 46ц, 49, 53, 55, вул. Франка І., 100, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, вул. Церковна, 1, 2а, 3а, 5, 6А, 7, 8.