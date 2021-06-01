У середу, 2 червня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 27 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами: Вул. Бережанська, 2 – 6, 9, 11, 11А, 37, 49, вул. Братуня Р., 4 – 8, вул. Бурштинова, 2, 2а, вул. Величка С., 19, вул. Водогінна, 15, 17, вул. Глинянський Тракт, 74, 78, 80, 82, 84, 85, 87 – 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 123, вул. Городницька, 47, 56, вул. Городоцька, 285, вул. Грицая генерала, 4 – 12, 14, 16, 18, 19, вул. Єрошенка, 19, вул. Залізнична, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 28, 32, 38, вул. Зелена, 70, 72, 73, 77, 78, 83 – 89, 91, 91А, 93, 95, вул. Івасюка В., 3, 7, 15, вул. Кліматична, 1 – 13, 15, 17, 19, 21, вул. Колійна, 2, 4, 5, 6, 7, 9А, вул. Корольова, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, вул. Корсунська, 1, 3 – 10, 12, 14 – 14, 26, 26а, 28 – 31, 33, 43, 45, 47, вул. Крушельницьких Родини, 12, 18, 1а, 22, 24, 26, вул. Липинського, 44, 50а, 50в, вул. Лютнева, 17, вул. Наступальна, 8, вул. Незалежності України, 22, 22А, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, вул. Переяславська, 19/1, вул. Рахівська, 3, 5, 7 – 12, 15 – 20, вул. Ряснянська, 1, 3, 6,6а,6б, вул. Слободівни М., 2 – 5, 7, вул. Чубинського П., 1, 2, 3, 5 – 11, 13, 15, 17, 19, 23 – 33 (непарні).

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