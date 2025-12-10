Сонцестояння – це момент, коли Сонце досягає найнижчої точки над екватором у своєму річному циклі

Зимове сонцестояння – це момент, коли ніч у році стає найдовшою, а день – найкоротшим. У цей час сонце підіймається над горизонтом дуже низько і світла протягом доби залишається мінімум. Для багатьох людей саме ця дата є символом справжнього початку зими. Коли настане день зимового сонцестояння у 2025 році та чому він особливий, пише ТСН.

Коли настане зимове сонцестояння 2025 року

У 2025 році цей день припадає на 21 грудня. Саме цього дня жителі північної півкулі спостерігатимуть найдовшу ніч року.

Особливо вразливими до цього явища є полярні території:

На північному полюсі сонце під час зимового сонцестояння зовсім не з’являється над горизонтом. У тропічних широтах світило опускається максимально низько, приблизно на 23° нижче горизонту. На полярному колі сонячний диск лише торкається горизонту, не піднімаючись над ним, тому доба проходить без жодного сходу сонця.

Що відбувається з наукової точки зору

Сонцестояння – це момент, коли сонце досягає найнижчої точки над екватором у своєму річному циклі. Саме через це тривалість світлового дня стає мінімальною.

В Україні, яка розташована в помірних широтах, полярних явищ не буває – сонце все одно сходить і заходить, хоча день відчутно коротший. Завдяки цьому зимове сонцестояння так чітко відчувається: темрява настає дуже рано, а світанок довго не поспішає.

Чому дата змінюється щороку

Зимове сонцестояння не має фіксованого числа, воно може випадати на 20, 21 або 22 грудня. Причина проста: Земля обертається навколо сонця трохи довше, ніж 365 днів. Щоб компенсувати цю різницю, існують високосні роки, які змінюють календарний ритм.

Додатково на дату впливають дрібні астрономічні зміни, зокрема, поступове зміщення земної осі. Тому кожного року момент сонцестояння припадає на різний час, але завжди у третій декаді грудня.