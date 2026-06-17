Олександр Кізляр є підприємцем і власником низки компаній

Депутат Хмельницької районної ради від ВО «Батьківщина» Олександр Кізляр задекларував найбільший криптопортфель серед українських держслужбовців. Про це у середу, 17 червня, повідомив моніторинговий сервіс Opendatabot.

Згідно з даними сервісу, Кізляр задекларував 100 біткоїнів (BTC), які станом на 10 червня 2026 року оцінюються приблизно у 278,8 млн грн. У рейтингу власників біткоїна друге місце посів народний депутат України Олег Бондаренко з 80 BTC (близько 223 млн грн). Третє місце зайняла представниця департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Крістіна Павлова з 20 BTC на понад 55,7 млн грн.

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У рейтингу власників ефіру також лідирує Олександр Кізляр із 1000 ETH на суму майже 74 млн грн. Друге місце посідає Крістіна Павлова зі 130 ETH (близько 9,6 млн грн), третє – представниця Київської міської прокуратури Ірина Суховетрук зі 100 ETH (приблизно 7,4 млн грн).

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Водночас найбільші обсяги криптодоларів (USDT) задекларувала голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош – понад 1,019 млн USDT (майже 46 млн грн). Друге місце посів депутат Одеської районної ради Павло Шандра з 719 тис. USDT (понад 32,4 млн грн), третє – директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Максим Кисельов із 647 тис. USDT (понад 29,1 млн грн).

Додамо, що Олександр Кізляр народився 11 липня 1992 року в Хмельницькому. У 2018 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Управління персоналом». Він є підприємцем і бенефеціарним власником низки компаній, пов’язаних із орендою нерухомості, логістикою, торгівлею паливом та сферою громадського харчування.

Наразі Кізляр є членом постійної комісії Хмельницької районної ради з питань промисловості, енергетики, зв’язку, транспорту, комунального майна та роботи підприємств комунальної власності від фракції ВО «Батьківщина».

У 2023 році посадовиць потрапив у скандал після того, як оприлюднив відео, на якому він їде за кермом зі швидкістю понад 200 км/год під російську музику.

Олександр Кізляр є сином колишнього депутата Хмельницької міської ради від ВО «Батьківщина» Олександра Кізляра. У грудні 2025 року НАЗК виявило порушення в декларації 57-річного посадовця на понад 38,8 млн грн. Зокрема, агентство не змогло підтвердити походження готівки на понад 25 млн грн, а також зафіксувало незадекларовані доходи на 12 млн грн.

Крім того, у НАЗК виникли зауваження до задекларованого майна родини депутата, зокрема щодо вартості автомобілів та об’єктів нерухомості, оформлених на дружину. Також перевірялися значні готівкові заощадження подружжя.