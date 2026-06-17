Депутат з Хмельниччини задекларував рекордну кількість біткоїнів серед держслужбовців
Загальна вартість криптоактивів Олександра Кізляря перевищує 350 млн грн
Депутат Хмельницької районної ради від ВО «Батьківщина» Олександр Кізляр задекларував найбільший криптопортфель серед українських держслужбовців. Про це у середу, 17 червня, повідомив моніторинговий сервіс Opendatabot.
Згідно з даними сервісу, Кізляр задекларував 100 біткоїнів (BTC), які станом на 10 червня 2026 року оцінюються приблизно у 278,8 млн грн. У рейтингу власників біткоїна друге місце посів народний депутат України Олег Бондаренко з 80 BTC (близько 223 млн грн). Третє місце зайняла представниця департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Крістіна Павлова з 20 BTC на понад 55,7 млн грн.
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У рейтингу власників ефіру також лідирує Олександр Кізляр із 1000 ETH на суму майже 74 млн грн. Друге місце посідає Крістіна Павлова зі 130 ETH (близько 9,6 млн грн), третє – представниця Київської міської прокуратури Ірина Суховетрук зі 100 ETH (приблизно 7,4 млн грн).Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Водночас найбільші обсяги криптодоларів (USDT) задекларувала голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош – понад 1,019 млн USDT (майже 46 млн грн). Друге місце посів депутат Одеської районної ради Павло Шандра з 719 тис. USDT (понад 32,4 млн грн), третє – директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Максим Кисельов із 647 тис. USDT (понад 29,1 млн грн).
Додамо, що Олександр Кізляр народився 11 липня 1992 року в Хмельницькому. У 2018 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Управління персоналом». Він є підприємцем і бенефеціарним власником низки компаній, пов’язаних із орендою нерухомості, логістикою, торгівлею паливом та сферою громадського харчування.
Наразі Кізляр є членом постійної комісії Хмельницької районної ради з питань промисловості, енергетики, зв’язку, транспорту, комунального майна та роботи підприємств комунальної власності від фракції ВО «Батьківщина».
У 2023 році посадовиць потрапив у скандал після того, як оприлюднив відео, на якому він їде за кермом зі швидкістю понад 200 км/год під російську музику.
Олександр Кізляр є сином колишнього депутата Хмельницької міської ради від ВО «Батьківщина» Олександра Кізляра. У грудні 2025 року НАЗК виявило порушення в декларації 57-річного посадовця на понад 38,8 млн грн. Зокрема, агентство не змогло підтвердити походження готівки на понад 25 млн грн, а також зафіксувало незадекларовані доходи на 12 млн грн.
Крім того, у НАЗК виникли зауваження до задекларованого майна родини депутата, зокрема щодо вартості автомобілів та об’єктів нерухомості, оформлених на дружину. Також перевірялися значні готівкові заощадження подружжя.