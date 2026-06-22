Депутату інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

На Житомирщині чинний депутат Малинської міської ради, який також є директором картонно-паперової фабрики , отримав підозру в ухиленні від сплати понад 12,4 млн грн податків. Про це в понеділок, 22 червня, повідомили Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що упродовж квітня 2024 року – січня 2025 року підприємство відображало у податковій звітності нібито придбання послуг із постачання теплової енергії у фіктивної компанії. Раніше директора та засновника цієї компанії засудили за внесення недостовірних відомостей до документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи.

Фіктивне постачання дозволило штучно сформувати податковий кредит і зменшити суму ПДВ, яке підприємство мало сплатити до бюджету. Унаслідок реалізації схеми державний бюджет недоотримав понад 12,4 млн грн.

Депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Триває досудове розслідування. Також розв’язується питання про обрання запобіжного заходу депутату.

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Правоохоронці традиційно не називають імені підозрюваного, однак за інформацією «Суспільне Житомир» йдеться про директора ТОВ «Картонно-паперова фабрика “Папір-Мал”» у місті Малин Віктора Хоменка.

Хоменко у коментарі журналістам «Суспільного» свою провину заперечив.

«Взагалі у нас хто винний, вирішує суд. Я думаю, що в суді я доб’юсь справедливості стосовно цього інциденту, який ніяким чином не пов’язаний з моєю депутатською діяльністю. Я налаштований на те, щоб цей суд виграти. Вини моєї в цьому немає», – сказав Віктор Хоменко.