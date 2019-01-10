Депутата Турківської райради оштрафували на 5,2 млн грн за дозвіл на вирубку лісу

Депутата Турківської райради від БПП та екс-керівника місцевого управління «Галсільлісу» Михайла Повханича зобов'язали відшкодувати Львівській облраді 5,2 млн грн за погодження вирубок дерев. У вироку Самбірського міськрайонного суду згадані вісім епізодів, через які Михайла Повханича звинуватили у службовій недбалості. Сам він на суді заявив, що при прийомі на роботу його не попереджали про заборону на вирубки дерев.

Усі згадані у судових матеріалах випадки незаконних вирубок датуються серпнем 2014 – вереснем 2015 року. Михайло Повханич у цей час був керівником підприємства, і, як розповіли на судовому засіданні експерти, лише після того, як він ставив печатку та підписував лісорубний квиток, можна було проводити вирубки. Однак, як з'ясували правоохоронці, у восьми випадках лісорубні квитки видавали незаконно – на території рідколісся, що взагалі не передбачено законодавством.

У цивільному позові Львівської облради вказано, що під час цих незаконних вирубок зрізали 2710 дерев різних порід на загальну суму більше 5,2 млн грн.

Сам Михайло Повханич на судовому засіданні розповів, що не хотів ставати керівником, але його переконав голова адміністрації (при цьому він не уточнив, чи це був голова Львівської облдержадміністрації, чи районної). За словами Повханича, рубки проводилися і раніше, але коли він очолив підприємство, то погоджував лише ті випадки, коли пропонували рубати дерева, щоб посадити нові.

«Він не визнає себе винним в тому, що неправильно працював. При прийнятті на роботу його не попередили, що не можна проводити рубки. За кошти від вирубки були виплачені подати, зарплата працівникам, придбана техніка. Він старався, працював, думав, що робить добре. Йому неодноразово вручали грамоти, як з адміністрації, так і з об'єднання», – цитують у вироку суду слова Михайла Повханича.

Суддя Самбірського міськрайонного суду Володимир Галин вирішив, що є достатньо доказів вини керівника місцевого відділення «Галсільлісу», але, враховуючи позитивну характеристику підсудного і те, що він є депутатом, вирішив призначити умовне покарання. Відтак замість чотирьох років реального ув'язнення Михайлу Повханичу призначили два роки умовного терміну.

Водночас суд повністю задовольнив цивільний позов Львівської облради, зобов'язавши Повханича відшкодувати 5,2 млн грн за зрубані дерева. Цей вирок суду ще не набув законної сили, оскільки не минув ще час, впродовж якого можна оскаржити це рішення у апеляційній інстанції.