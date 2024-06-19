Військова поліція виконуватиме низку функцій цивільних правоохоронців у військових структурах

Депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт про створення військової поліції у першому читанні. За основу проголосували 247 народних депутатів, повідомив у середу, 19 червня, нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт №6569-д передбачає створення військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями у структурах міністерства оборони. Зокрема, військова поліція покликана забезпечити правопорядок і військову дисципліну у Міноборони, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.

«Неузгодженості, колізії па прогалини чинного законодавства,

специфіка військової структури держави, інститутів Збройних Сил України та інших військових формувань вказують на необхідність функціонування цілісної системи військової юстиції в Україні, зокрема і утворення Військової поліції, удосконалення діяльності військових прокуратур тощо», – йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Згідно із законопроєктом, військова поліція має здійснювати низку обов’язків, притаманних цивільній поліції, зокрема:

попередження, виявлення та припинення правопорушень у МО, ЗСУ та ДССТ;

провадження у справах про адміністративні правопорушення у збройних структурах;

оперативно-розшукову діяльність у випадках та на підставах,

визначених законом.

Загалом у документі окреслено 10 пунктів зобов’язань військової поліції. Із повним переліком можна ознайомитися тут.

За законопроєкт у першому читанні проголосували 247 депутатів. За словами нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка, за проєкт закону голосували депутати «Слуги народу», платформи «За життя та мир» (колишньої ОПЗЖ) та «Батьківщини».