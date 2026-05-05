Йдеться про будівництво житлового комплексу на вул. Раковського, 24а

Державна авіаційна служба оскаржує дозвіл на будівництво багатоповерхівки на Сихові, висотність якої перевищує норми приаеродромних територій. Наразі справа перебуває в апеляційному суді.

Йдеться про будівництво житлового комплексу на вул. Раковського, 24а у Львові, що поблизу Сихівського моста, на комунальній ділянці площею 0,79 га. У липні 2022 року виконавчий комітет Львівської міськради видав ТзОВ «Дизайн-студія “Ключ”» містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового та громадського комплексу з дитсадком та підземним паркінгом. Згідно з МУО, гранична висота будинків становить 52 м. Загалом висотність мала варіюватися від 8 до 15 поверхів. Рішення виконкому передбачало також узгодження забудовником граничної висоти з Міжнародним аеропортом «Львів» імені Данила Галицького» та регіональним структурним підрозділом Державного підприємства обслуговування повітряного руху.

На запит Франківської окружної прокуратури у Державіаслужбі повідомили, що ТзОВ «Дизайн-студія “Ключ”» зверталось за погодженням граничної висоти, хоча містобудівні умови мали б видати лише за умови, що ці висоти вже погодженні. Державіаслужба все ж розрахувала дозволені граничні висоти – до 42,3 м, однак, попри ці розрахунки, в рішення виконкому зміни щодо висот досі не внесені.

У 2025 році прокуратура в інтересах Державіаслужби звернулась в суд. В березні 2025 року Львівський окружний адмінсуд визнав протиправним і скасував рішення виконкому про видачу містобудівних умов. Наразі ця справа перебуває на повторному розгляді в апеляційному суді.

Зазначимо, що у 2024 році в межах забезпечення позову прокуратура клопотала про заборону введення в експлуатацію об’єкта. У квітні цю ухвалу оскаржив один із інвесторів будівництва, оскільки це впливає на його майнові права.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Дизайн-студія “Ключ”» належить львів’янам Олександрі Драновій та Павлу Семиренку. Девелопером цього проєкту є львівська будівельна компанія Resident Development.