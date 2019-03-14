Держдеп США оприлюднив звіт щодо порушень прав людини в окупованому Криму

Державний департамент США оприлюднив звіт з деталями щодо порушень прав людини в окупованому Криму.

Про це повідомляє «Голос Америки». Зазначається, що встановлена Росією влада практично не розслідує злочини, і не переслідує посадовців та осіб, які вчиняли порушення прав людини.

Наразі в Держдепі підтверджують факти викрадення людей, катування, включаючи примусові психіатричні процедури, жорстокого поводження із затриманими, безпідставних арештів та затримань, ув’язнень з політичних причин, порушень приватності, жорстких обмежень свободи, масштабних придушень свободи зібрань, системної корупції та дискримінації кримських татар та етнічних українців.

Держдеп занепокоєний фактом того, що 12 мешканців Криму, які зникли після окупації, було знайдено мертвими. Окрім того, окупаційна влада не розслідувала інші підозрілі смерті та зникнення, і подеколи трактувала їх як самогубства.