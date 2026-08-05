Ліфт мають облаштувати до 25 грудня 2026 року

До кінця року в міській лікарні Бучача збудують сучасний зовнішній ліфт, який буде пристосований для людей з інвалідністю. На це витратять майже 3,8 млн грн. Тендер на Prozorro оголосили в червні, перемогла компанія з Тернопільщини. Договір з фірмою підписали 28 липня.

В умовах закупівлі зазначено, що до 25 грудня 2026 року підрядник має реконструювати будівлю Бучацької лікарні на вул. Генерала Шухевича, 48 (центральний корпус медустанови). Зокрема, до зовнішньої стіни мають прибудувати ліфтову шахту. Також підприємство облаштує доступ до ліфта для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

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На тендер подалося лише одне підприємство – ТОВ «Будівельна компанія Люксбудквартал». За даними YouControl, компанія зареєстрована в селі Скорики Тернопільського району. На ринку працює понад 6 років. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових приміщень. Власник підприємства – Сергій Горощук.

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Додамо, що ТОВ «Будівельна компанія Люксбудквартал» згадується в ухвалі Бучацького районного суду від 12 травня щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення документів у тендері «Капітальний ремонт приміщень першого поверху поліклінічного відділення КНП “Бучацька міська лікарня”». Сума ремонту становила 5,1 млн грн.

Згідно з документом, керівник Бучацької лікарні у 2024 році підписав договір з ТОВ «Будівельна компанія “Вся Україна”» для розроблення кошторису на ремонт поліклініки. Директора компанії обвинувачують в організації злочинної схеми для привласнення бюджетних грошей. Зокрема, він призначив знайомого директором іншої компанії – ТОВ «БК Люксбудквартал». Виготовив печатку з його підписом та підписував документи на різні тендери, в тому числі й на ремонт поліклініки Бучацької лікарні.

«Протягом 2024–2025 років обвинувачений здійснював фактичне керівництво та управління ТОВ “БК Люксбудквартал”, виконував від його імені усі дії, пов’язані з організацією закупівель на виконання будівельних робіт, підготовкою, укладенням та підписанням договорів та іншої документації, а також безпосередньо організовував виконання робіт на об’єкті», – йдеться в ухвалі.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що ціни на будівельні матеріали були завищені у два-три рази. За даними експертизи, з держбюджету переплатили 1,7 млн грн. Розслідування по цій справі ще триває. До керівника ТОВ «Будівельна компанія “Вся Україна”» застосували запобіжний захід – домашній арешт, а до директора ТОВ «БК Люксбудквартал» – запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. На момент вчинення правопорушення керівником ТОВ «БК Люксбудквартал» був Микола Сапужак.