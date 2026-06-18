Координаційного штабу з питань поводження з полоненими

фото Координаційного штабу з питань поводження з полоненими

Останній обмін тілами загиблих Україна та Росія провели у травні

У четвер, 18 червня, Україна повернула тіла 522 людей, які, за твердженнями росіян, були українськими захисниками. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, репатрійовані тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Українські правоохоронці мають провести експертизи та ідентифікувати тіла.

Тіла загиблих повернули за результатами співпраці Коордштабу, СБУ, ЗСУ, МВС та Офісу омбудсмена. Репатріацію також проводили за сприяння секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, та інших структур.

У пресслужбі Координаційного штабу висловили окрему подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення тіл та організовує передачу загиблих правоохоронцям і медикам.

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Нагадаємо, останній обмін тілами загиблих військових відбувся 16 травня. Тоді до України повернули 528 загиблих.