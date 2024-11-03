Супутникові знімки знищеного росіянами Маріуполя

Додаток Google Maps оновив супутникові знімки, показавши місця розташування Сил оборони України та українського озброєння. Про це повідомив у неділю, 3 листопада, голова Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

За даними посадовця, нові супутникові знімки демонструють місця розташування військових систем ЗСУ. Які саме системи показав Google Maps, Коваленко не уточнив з безпекових причин.

«Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні», – написав Андрій Коваленко.

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Керівник ЦПД додав, що супутникові знімки з оприлюдненими українськими позиціями вже активно поширюють російські окупанти. Чи є на фото Google Maps місця розміщення російського озброєння, Андрій Коваленко не уточнив.

Доповнено. О 13:00 3 листопада Андрій Коваленко повідомив, що із ним зв’язалися представники Google після публічної реакції. У компанії запевнили, що працюють над виправленням ситуації з оприлюдненим місцем розташування систем ЗСУ.