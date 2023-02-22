Хмельницький суд постановив виплатити доньці померлого пенсіонера 295 тис. грн пенсії, яку він недоотримав за життя. Відомо, що помер він у тимчасово окупованому Донецьку. Виплати перейшли в спадок його доньці – єдиній спадкоємиці. Пенсійний фонд відмовився виплатити їй цю суму, але жінка подала позов до суду і виграла справу.

Про рішення стало відомо у середу, 22 лютого, після повідомлення прес-служби Хмельницького апеляційного суду. До суду звернулась донька пенсіонера і попросила стягнути з Пенсійного фонду 295 тис. грн – суму пенсії, яку її батько недоотримав за життя. Точну причину, чому чоловік не отримав виплати, не уточнюють ані в повідомленні суду, ані в рішеннях. Однак відомо, що чоловік помер у тимчасово окупованому Донецьку.

Пенсійний фонд відмовив у виплаті, тож жінка звернулась до суду. Суд першої інстанції позов задовольнив. Однак Пенсійний фонд оскаржив це рішення в апеляційному суді. Скаргу мотивував тим, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав їх своєчасно з власної вини, виплачуються не більше ніж за три роки до звернення за отриманням пенсії.

Втім, суд з цим аргументом не погодився. «Недоотримана пенсія померлого пенсіонера виплачується як пенсія членам його сім'ї за умови, якщо саме ці суб'єкти правовідносин звернулися за її виплатою упродовж шести місяців з дня відкриття спадщини, а якщо у цей проміжок часу не звернулися, сума недоотриманої пенсії набирає іншої правової якості – переходить у спадщину, яку члени сім'ї або інші особи, але вже як спадкоємці, можуть отримати як спадщину», – йдеться у рішенні суду.

Положення закону, які регулюють виплату пенсіонеру певних сум пенсії не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням, не поширюються на ту пенсію, яка перейшла у спадщину, додають у суді.

Відтак апеляційну скаргу Пенсійного фонду Хмельницький апеляційний суд відхилив та залишив рішення місцевого суду без змін. Тож донька чоловіка отримає 295 тис. грн його пенсії.