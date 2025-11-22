У Тернополі ДСНС завершила рятувально-пошукові роботи на місці російських ударів

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про завершення рятувально-пошукових робіт на місцях російських ударів у Тернополі. Внаслідок обстрілу загинули 33 людини. Про це йдеться у повідомленні ДСНС, опублікованому у суботу, 22 листопада.

Рятувально-пошукові роботи тривали на двох локаціях протягом чотирьох діб. Для цього залучили підрозділи ДСНС із дев’яти областей. Також на місцях удару працювали кінологи, медики та психологи. Зазначається, що роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5 та 6 поверхів.

Внаслідок російського обстрілу загинули 33 людини, серед них шестеро дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 94 людини, зокрема, 18 дітей. Проте надзвичайникам вдалося врятувати 39 дорослих та семеро дітей. Станом на вечір 22 листопада вважаються зникли безвісти шестеро людей, з них одна дитина.

«Вивезено близько 1298 т будівельного сміття. Під час робіт рятувальники знайшли три домашні тварини (дві кішки та папуга), передали їх власникам. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Тривають слідчі дії», – підсумували у ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада росіяни атакували Україну, застосувавши 476 дронів та 48 ракет різних типів. Попри те, що українські військові змогли перехопити 442 БпЛА та 41 ракету, було зафіксовано влучання сімох ракет та 34 ударних дронів на 14 локаціях. Основними напрямками атаки стали Львівщина, Тернопільщина та Харківщина. Зокрема, під обстріл у Тернополі потрапили дві багатоповерхівки.

21 листопада стали відомі перші імена жителів Тернополя, які закинули внаслідок російського обстрілу. Серед жертв російської атаки – семирічна громадянка Польщі Амелія Гжесько та її мати Оксана.