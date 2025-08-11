Юнаки продавали амфетамін та PVP

У Тернополі поліцейські затримали двох хлопців, віком 15 і 17 років, із 55 закладками різних наркотиків. Пілдітки продавали канабіс, амфетамін та PVP. За розповсюдження психотропів їм загрожує до трьох років позбавлення волі.



Під час патрулювання Тернополя поліцейські на вулиці помітили двох юнаків, які дивно поводилися, а під час спілкування почали нервувати. З’ясувалося, що при собі хлопці мали наркотики – 55 згортків із різними забороненими речовинами, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 11 серпня.

Правоохоронці встановили, що до наркобізнесу причетні 15-річний та 17-річний жителі Тернополя. Вони вперше потрапили в поле зору правоохоронців. Під час огляду в них вилучили канабіс, порошкоподібну речовину, яка, ймовірно, є амфетаміном, а також особливо небезпечний наркотик – PVP. Речові докази направили на експертизу.

У розмові неповнолітні зізналися, що заборонені речовини придбали через інтернет. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 КК України (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років.