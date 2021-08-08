В окупованому Росією Криму знайшли мертвим 19-річного кримського татарина Османа Аджіосманова, який зник 2 липня в селі Зуя Білогірського району, а також 23-річного Айдера Джемалядінова, який зник 26 липня.

Як повідомила в неділю, 8 серпня, кримськотатарська газета Avdet, молодого чоловіка, схожого на Османа Аджіосманова, знайшли повішеним у лісосмузі. Однак остаточно підтвердити, чи справді знайдене тіло належить Аджіосманову, зможе експертиза.

23-річного Айдера Джемалядінова знайшли мертвим 6 серпня у Сімферопольському районі. І хоча поліцейські повідомили, що його тіло виявили без ознак насильницької смерті, знайомі з родиною померлого розповіли, що Джемалядінова знайшли повішеним.

Загалом за останні чотири роки в окупованому Росією Криму було зафіксовано майже п’ять тис. випадків порушення прав людини. Росія продовжує переслідування кримських татар, а також придушення громадянської активності жителів півострова.