Чоловіки проводили зварювальні роботи на диску

На Буковині під час ремонту колеса від сільськогосподарської техніки загинуло двоє місцевих мешканців. Вони намагалися підварити диск від колеса. У цей момент стався сильний вибух. Про це повідомило видання «Молодий буковинець». Речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева підтвердила цю інформацію ZAXID.NET.

Нещасний випадок стався у селі Шишківці Дністровського району. Повідомлення про трагедію надійшло вночі 25 серпня. Правоохоронці встановили, що чоловіки ремонтували металевий диск колеса від лафети, яка кріпиться до комбайна.

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Вони проводили зварювальні роботи на диску, колесо було накачане та розірвалося. Унаслідок цього 52-річний власник господарства та 47-річний односелець отримали важкі травми. Вони загинули на місці події.

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За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК з відміткою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.