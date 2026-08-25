Двоє буковинців загинули під час ремонту колеса від лафети комбайна
Колесо було накачане та розірвалося
На Буковині під час ремонту колеса від сільськогосподарської техніки загинуло двоє місцевих мешканців. Вони намагалися підварити диск від колеса. У цей момент стався сильний вибух. Про це повідомило видання «Молодий буковинець». Речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева підтвердила цю інформацію ZAXID.NET.
Нещасний випадок стався у селі Шишківці Дністровського району. Повідомлення про трагедію надійшло вночі 25 серпня. Правоохоронці встановили, що чоловіки ремонтували металевий диск колеса від лафети, яка кріпиться до комбайна.
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Вони проводили зварювальні роботи на диску, колесо було накачане та розірвалося. Унаслідок цього 52-річний власник господарства та 47-річний односелець отримали важкі травми. Вони загинули на місці події.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК з відміткою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.