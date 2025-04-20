Під час обміну 19 квітня в Україну повернулись 277 бійців ЗСУ

Під час обміну 19 квітня з російського полону повернулися двоє захисників із Прикарпаття. Про це повідомила «Галка».

Зокрема, про повернення військовослужбовця Володимира Алексєєва повідомив міський голова Надвірної Зіновій Андрійович. Воїн був оборонцем Маріуполя та потрапив у полон 17 травня 2022 року.

Ще один визволений боєць – Олександр Складановський, мешканець села Білозорина Пасічнянської громади. Про це повідомив голова громади Андрій Гунда. Захисник був у полоні 30 місяців.

Нагадаємо, під час обміну полоненими 19 квітня Україна повернула 277 захисників. Серед них бійці ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.