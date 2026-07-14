Зловмисників затримали в Бережанах на Тернопільщині

На Тернопільщині правоохоронці викрили двох мешканців Львівщини, які за 9 тис. доларів організовували незаконний виїзд ухилянтів в Угорщину. Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі у вівторок, 14 липня. Чоловіка та жінку затримали в місті Бережани, коли вони приїхали за грошима від чергового клієнта.

Військовозобов’язаний житель Тернопільщини сам розшукав спекулянтів в інтернеті. Він планував виїхати з України в Угорщину поза пунктами пропуску. З парою з Львівщини він зв’язався через месенджер вотсап.

Після тривалого листування ухилянт та організатори домовилися про ціну – 9 тис. доларів. Оплата мала проходити у два етапи: спочатку житель Тернопільщини мав передати їм 6 тис. доларів Бережанах. Решта 3 тис. доларів повинен був віддати вже після успішного перетину кордону.

Для зустрічі та інструктажу до Бережан приїхали чоловік, який раніше вже мав судимість за розбій, та жінка, яка саме цього дня повернулася в Україну з-за кордону. Вони зустрілися з військовозобов’язаним в обумовленому місці, детально розповіли йому про маршрут через Закарпаття. Також дали поради, як оминати перешкоди, та пояснили послідовність дій після прибуття до сусідньої країни.

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У салоні автомобіля Audi спільники отримали першу частину суми, саме тоді їх і затримали правоохоронці. Парі повідомили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає ув’язнення до 9 років з конфіскацією майна. Наразі слідчий суддя вирішує питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.