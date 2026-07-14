Військового взяли під варту з правом внесення 200 тис. грн застави

На Тернопільщині військова служба правопорядку ЗСУ спільно з обласним ТЦК та СП і правоохоронцями викрили заступника начальника одного з районних ТЦК на вимаганні хабаря. 49-річний майор за 35 тис. грн обіцяв зняти з розшуку військовозобов‘язаного. Про це повідомили в поліції Тернопільської області у вівторок, 14 липня.

До майора ТЦК з Підволочиська звернувся житель області. Він розповів, що його син хоче отримати бронювання на підприємстві, однак наразі перебуває у розшуку.

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Підозрюваний запропонував допомогти за гроші. Сума хабаря складала 35 тис. грн. Після отримання обумовленої суми військовий обіцяв не подавати повторно у розшук, допоки чоловік не отримає бронювання.



Майора з ТЦК затримали під час отримання 35 тис. грн. За даними спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

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За клопотанням прокурорів суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі майже 200 тис. грн. Наразі встановлюють інших причетних осіб. Санкція статті передбачає ув’язнення до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.