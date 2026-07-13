Луцький міськрайонний суд визнав винним місцевого жителя Валентина Ковальчука в нападі на групу оповіщення. Чоловік пошкодив службовий автомобіль ТЦК і вдарив гайковим ключем військовослужбовця. За скоєне йому призначили три роки увʼязнення, однак замінили покарання на іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 1 липня, інцидент стався 11 серпня 2025 року на вулиці Кравчука в Луцьку. Сержант ТЦК разом із майором поліції та трьома військовослужбовцями у складі групи оповіщення перевіряли військово-облікові документи та вручали повістки.

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За даними слідства, близько 11:12 військовослужбовці заїхали у двір будинку та зупинили перехожого для перевірки документів. Чоловік почав утікати, а група оповіщення поїхала за ним. Валентин Ковальчук, який став очевидцем події, перегородив дорогу власним мікроавтобусом. Після цього він дістав із багажника Mercedes-Benz гайковий ключ, підійшов до службового авто ТЦК та розбив лобове й бокове скло.

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Потім обвинувачений кілька разів ударив ключем командира групи оповіщення. У потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

У суді Валентин Ковальчук повністю визнав свою провину, розкаявся та просив не призначати йому покарання, пов’язане з позбавленням волі.

Суддя Катерина Камінська визнала лучанина винним за ч. 2 ст. 350 КК України (умисне заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі у зв’язку з виконанням службових обов’язків) та призначила три роки тюрми. Водночас звільнила засудженого від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.