У середу, 28 вересня, екс-лідера групи Pink Floyd Роджера Вотерса визнали персоною нон ґрата у Польщі. Таке рішення спровокували висловлювання Вотерса щодо війни в Україні, які він зокрема висловив у листі до Олени Зеленської. Проект ухвали підготували депутати партії «Право і справедливість». Рішення ухвалили одноголосно 40 голосами.

«Ми хочемо дати зрозуміти, що для Роджера Ватерса, політика та публіциста, який сприяє російській пропаганді, немає місця в Кракові, що він тут не бажаний», – сказав радник Міхал Древницький з радників «Право і справедливість» під час сесії, повідомило видання Polish News.

У прийнятій резолюції зазначено, що Краків, як місто-партнер Львова та Києва, «має особливий обов’язок зайняти позицію щодо поширення дезінформації, яка ганьбить український народ».

Два концерти Роджера Вотерса мали відбутися на Tauron Arena у Кракові у квітні 2023 року. Проте після хвилі критики їх скасували. Минулого тижня видання The Guardian з посиланням на польські ЗМІ повідомило, що від концертів відмовився менеджер лідера групи Роджера Вотерса.

Проте на своїй сторінці у Facebook Роджер Вотерс написав коментар щодо публікацій The Guardian та польської Gazeta Krakowska. Він зазначив, що ні він, ні його менеджер не скасовували концертів у Кракові.

«Міський радник Кракова пан Лукаш Вантух погрожував провести збори з проханням оголосити мене персоною нон-ґрата через мої публічні зусилля заохочувати всіх, хто бере участь у катастрофічній війні в Україні, особливо уряди США та Росії працювати над досягненням миру шляхом переговорів, а не загострювати питання до гіркого кінця, яким може стати ядерна війна та кінець усього життя на цій планеті», – зазначив Вотерс.

На початку цього місяця Вотерс написав відкритого листа українській першій леді Олені Зеленській, у якому звинуватив «крайніх націоналістів» в Україні в тому, що вони «поставили Україну на шлях цієї катастрофічної війни». Він закликав Зеленську «закінчити бійню» та повторив кремлівський наратив, згідно з яким Володимир Зеленський є інструментом в руках «авторитарних, антидемократичних сил крайнього націоналізму». 79-річний Уотерс також розкритикував Захід за постачання Україні зброї та засудив НАТО, звинувативши його в провокації Росії.

26 вересня на своїй сторінці у Facebook Вотерс написав, що останнім часом отримує багато запитань, чому він написав листа Олені Зеленській, а не президенту РФ? Він зазначив, що зробив це і опублікував відкритий лист Роджера Вотерса до Владіміра Путіна, де звернувся до президента РФ із питанням, чи хотів би той, щоби ця війна закінчилася? Також він зазначив, що Олена Зеленська відповіла на його лист через Twitter, і він був цим «дуже здивований і сильно зворушений». Він зазначив, що якби Путін відповів на його лист, він би «сприйняв це як почесний крок у правильному напрямку до сталого миру».

До слова, британський музикант Роджер Вотерс не вперше висловлює свої погляди на міжнародну політику. У 2019 році він розкритикував концерт у стилі Live Aid для збору коштів на гуманітарну допомогу для Венесуели. У 2018 році під час концерту в Бразилії перед президентськими виборами Вотерс виступив проти правого кандидата Жаіра Болсонару. У серпні 2018 року за антиукраїнську пропаганду екс-лідер Pink Floyd потрапив до бази «Миротворця».