Екс-міністру окупаційної влади Криму повідомили про підозру в державній зраді

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 18:30660

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Екс-міністру окупаційної влади Криму повідомили про підозру в державній зраді
Петра Михальчевського підозрюють у державній зраді

Колишньому міністру так званої «Республіки Крим», що була проголошена окупаційною владою Росії, Павлу Михальчевському повідомили про підозру. Про це пише «Українська правда».

За словами речниці прокуратури АР Крим Тетяни Тихончик, чиновника підозрюють у державній зраді. Павло Михальчевський отримав повідомлення про підозру та підписав його.

Екс-міністр перебуватиме на волі до прийняття ухвали суду про обрання запобіжного заходу. Зазначимо, що стаття 111 КК (державна зрада) виключає можливість будь-якого іншого запобіжного заходу, крім тримання під вартою.

Нагадаємо, що 5 січня СБУ затримала в Києві Петра Михальчевського та провела обшук в його помешканні.

Петро Михальчевський був «міністром охорони здоров'я Криму» з березня по червень 2014 року вже після незаконної анексії Криму Росією. Згодом окупаційна влада звинуватила його в участі у корупційних схемах, після чого Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням.

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