У Києві затримали екс-міністра охорони здоров'я окупаційної влади Криму

Петра Михальчевського призначили міністром т.зв. «республіки Крим» у березні 2014 року

Оперативники Служби Безпеки України виявили в Києві колишнього міністра охорони здоров’я т. зв. «Республіки Крим» Петра Михальчевського. Також повідомляється, що було проведено обшуки по місцю його тимчасового проживання, інформує телеканал «Прямий».

«Вказану особу буде доставлено до СБУ для проведення невідкладних слідчих дій», - говориться у повідомленні прес-служби СБУ.

Михальчевського призначили міністром охорони здоров'я анексованого Криму ще у березні 2014 року, одразу після проведення незаконного референдуму. Втім він пробув на цій посаді лише кілька місяців. Його звільнили з посади через некомпетентність. До слова, саме Михальчевський вигадав хитру схему, якою спонука мешканців півострова змінювати українські паспорти на паспорти РФ. Він обіцяв безкоштовні медичні поліси усім кримчанам, якщо ті відмовляться від українських паспортів і отримають російське громадянство. Цікаво, що сам Михальчевський від українського паспорту не відмовився і за ним перетнув адміністративну межу з окупованим Кримом.

Петра Михальчевського затримали у помешканні на вул. Воскресенській в Дніпровському районі Києва.

Нагадаємо, нещодавно працівники СБУ спільно з прокуратурою АР Крим викрили у Києві діяльність пропагандистів, причетних до проведення спеціальних інформаційних операцій проти України.