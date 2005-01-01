СБУ викрила у Києві відеостудію антиукраїнських пропагандистів

Працівники СБ України спільно з прокуратурою АР Крим викрили у Києві діяльність пропагандистів, причетних до проведення спеціальних інформаційних операцій проти України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців столиці за завданням російських спецслужб розміщували в мережі Інтернет антиукраїнські відеоматеріали, що згодом транслювались російськими ЗМІ. Зловмисники періодично виїжджали до РФ, де отримували від своїх «кураторів» відповідні інструкції та гроші за виконану «роботу», – йдеться у повідомленні СБУ.

Знімали та монтували відеосюжети у приватному будинку в Києві. У відео є заклики до насильницьких дій проти існуючого конституційного ладу, державної влади. Деякі ролики виправдовують екстремістські та терористичні дії.

За цим фактом тривають слідство.