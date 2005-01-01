СБУ підтвердила інформацію про затримання учасника АТО в Москві

В Росії затримали громадянина України, учасника АТО Олега Негоду, який їхав до родичів. Цю інформацію 3 січня підтвердила прес-служба СБУ.

«Російські спецслужби вчинили чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши в Москві громадянина України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду, який їхав до своїх родичів. Служба безпеки України вкотре наголошує на тому, що ФСБ РФ полює на наших співвітчизників на російській території і поїздки до країни-агресора є вкрай небезпечними», – йдеться у повідомленні.

Керівник СБУ ще у серпні 2017 року застерігав українців від візитів до країни-агресора, особливо для тих громадян, які мають досвід участі в антитерористичній операції. Адже тоді широкого резонансу набуло викриття СБУ провокації російських спецслужб, метою якої було інсценування підготовки за участю трьох громадян України – учасників АТО терористичних актів на об'єктах критичної інфраструктури у Москві, Курчатові, Курську та Тольятті.

«Російські спецслужби намагаються втягувати українських громадян у протиправну діяльність, штучно створюючи компрометуючі ситуації, а також використовують родинні зв'язки, щоб виманити наших співвітчизників, насамперед учасників АТО, на свою територію для організації таких провокацій», – наголосив Василь Грицак.

За інформацією Радіо Свобода, Міністерство закордонних справ України 2 січня повідомило, що перевіряє інформацію про затримання в Москві учасника антитерористичної операції на Донбасі Олега Негоди. Раніше ЗМІ повідомляли, що Олега Негоду затримали в грудні, коли наприкінці 2017 року він поїхав у російське місто Саратов до своєї сестри.