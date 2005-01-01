Суд визнав незаконним звільнення головного підозрюваного у справі про стрілянину в Княжичах

Нацполіцію також зобов'язали виплатити підозрюваному Куряті 104 тис. грн заробітної плати

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді екс-начальника карного розшуку Нацполіції у місті Києві Леоніда Куряту. Прокуратура підозрює його у організації умисного вбивства поліцейських у Княжичах. Рішення суду опубліковане у Єдиному реєстрі судових рішень, інформує «Громадське».

«Визнати протиправним та скасувати наказ ГУ Нацполіції України в м. Києві від 27 січня 2017 року <…> полковника поліції з посади начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції України в м. Києві», — йдеться у рішенні суду.

Згідно з рішенням суду, Нацполіцію також зобов'язали виплатити підозрюваному Куряті 104 тис. грн заробітної плати.

За версією слідства, підозрюваний Курята керував спецоперацією в Княжичах. Він віддавав накази своєму підлгеглому — працівнику Шевченківського райуправління поліції Мариновському, який, своєю чергою, передавав їх безпосередньо бійцям.

«Курята віддав наказ на застосування зброї Мариновському. Мариновський передав його іншим підлеглим, зокрема, Валецькому (загиблий КОРД-івець — ред.) і Курті, які його виконували. Унаслідок цих дій загинуло п’ятеро осіб, у тому числі й сам Валецький.

Слідство встановило, що він особисто здійснив близько 23 пострілів. Звісно, від такої кількості пострілів було найбільше поранень і загиблих», — сказав прокурор Микола Наливайко.

Куряті інкримінують, зокрема, організацію умисного вбивства чотирьох правоохоронців. На засіданні прокурори представили короткий відрізок радіопереговорів поліцейських у Княжичах.

«Їх попередньо проінструктували: у випадку, якщо буде команда застосовувати зброю, застосовувати її на ураження», — стверджує прокурор.

Водночас, Окружний адмінсуд зазначив, що, згідно з планом проведення поліцейської операції в Княжичах, Курята не був призначений старшим групи правоохоронців або старшим за проведення всієї операції.

«Як зазначив сам позивач, він вважав своїм обов'язком взяти участь у запланованих і затверджених начальником ГУ слідчо-розшукових заходах, в яких передбачалося участь його безпосередніх підлеглих Управління кримінальної розвідки, про відповідне кримінальне провадження йому стало відомо під час оперативних нарад у начальника ГУ НП в Києві Крищенко А. Е.», — сказано в постанові суду.

Суд вирішив, що Курята не був уповноважений здійснювати контроль за діями поліцейських в Княжичах.

Суд визнав незаконним рішення Нацполіції про проведення службового розслідування, визнав незаконним і скасував наказ про звільнення Куряти.

Як інформував ZAXID.NET, в ніч на 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань. У цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції.

Цьогоріч у вересні суд обрав запобіжні заходи двом колишнім та одному чинному поліцейським: екс-керівникові карного розшуку поліції Києва Леоніду Куряті, екс-заступникові начальника карного розшуку Шевченківського райвідділу поліції Києва Роману Мариновському та старшому інспекторові спецпідрозділу КОРД Андрію Курті.