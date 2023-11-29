Вступ України до НАТО має бути якомога швидшим, інакше Росія все більше затягуватиме війну. Про це 29 листопада заявив екс-посол США при НАТО, колишній представник Штатів по Україні Курт Волкер, пише «Укрінформ».

Він переконаний, що Альянсу варто ухвалити рішення про членство України «чим раніше, тим краще».

«Переконаний, що політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для Путіна – продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна», – зазначив Волкер.

На його думку, ситуація із затягуванням вступу України до НАТО є стимулом для Путіна продовжувати війну.

«Я дійсно думаю, що прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, – що Україна стане членом НАТО якнайшвидше. Це означатиме, що не залишиться жодного шляху для програшу України. Тоді для Путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для Росії – руйнівним», – наголосив Дипломат.

Волкер зазначив, що висловлює особисту точку зору, а не позицію уряду США.

Він зауважив, що практичне втілення такого наміру є не таким складним, як вважається. Безумовно, є занепокоєння, що членство України може призвести до ескалації, ризику використання ядерної зброї або прямого зіткнення НАТО з російськими військами. Ці занепокоєння мають братися до уваги, але вони, за словами Волкера, можуть бути вирішені.

«Можна говорити, зокрема у форматі Ради НАТО – Україна, що стаття 5-та (Вашингтонського договору) означатиме для України, і якими будуть кроки з боку Альянсу відповідно до цієї статті для захисту України. Стаття 5-та не містить специфічних зобов’язань відряджати війська, вона говорить про колективну відповідь. Таку колективну відповідь ми маємо навіть зараз, тому що тренування, обладнання, дані розвідки, – це все НАТО вже надає Україні», – пояснив Волкер.

Водночас, підкреслив він, НАТО може зробити більше для допомоги Україні. Зокрема, це стосується надання спроможностей для розмінування, включаючи морське розмінування, що дозволить відкрити маршрути у Чорному морі.

НАТО може розпочати місії із забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі, що заперечить претензії Росії на право атакувати цивільні судна третіх країн у міжнародних водах, – такі дії РФ прямо дорівнюють піратству.

«НАТО також може прямо долучитися до повітряного захисту України. Надання відповідного обладнання є добрим початком, наразі справи є кращими, ніж раніше. Але я думаю, що Альянс може зробити більше, прямо допомагаючи Україні з протиповітряною обороною. Із заходу Україна межує з країнами НАТО, що дозволяє використовувати спроможності для повітряного захисту великих населених пунктів або об’єктів цивільної інфраструктури», – зауважив екс-посол США при Альянсі.