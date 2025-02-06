Полковника підозрюють у недбалому ставленні до військової служби

ДБР та спеціалізована прокуратура у сфері оборони повідомили про підозру колишньому командиру однієї з військових частин Львівщини у недбалому ставленні до військової служби. За даними правоохоронців, екскомандир частини переплатив 8,5 млн грн при закупівлі ліжок для військових.

Як вказано у повідомленнях прокуратури та ДБР за 6 лютого, підозру отримав 41-річний колишній командир однієї з військових частин на Львівщині, який у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами.

За даними слідства, полковник у 2022 році закупив за державні кошти понад 3 тисячі армійських ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн грн, що перевищило ринкову ціну у півтора рази. Загальна сума завданих державі збитків склала понад 8,5 млн грн.

Екскомандир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч.4 ст.425 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років. Слідство триває.